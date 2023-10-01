شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يوفر خدمات نقل الخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استكمل مركز الشحن الجوي في مطار الشارقة الدولي، استعداداته للتعامل مع شحنات الخيول، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها هيئة المطار والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في عمليات الشحن الجوي، وخاصة فيما يتعلق بمناولة الشحنات التي تتطلب اهتماماً خاصاً، وتأتي هذه الخطوة، تلبية للمتطلبات الخاصة لمناولة هذا النوع من الشحنات، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل إجراءات السائسين المرافقين لها، وذلك بالتزامن مع بداية موسم مهرجانات وسباقات الخيل والفروسية المحلية والعالمية، سواء لشحنات الخيول المتجهة إلى داخل الدولة أم نحو الخارج.

ويوفر مركز الشحن الجوي بالمطار مرافق متميزة وحلولاً لوجستية مبتكرة لتسهيل إجراءات مناولة الخيول، حيث تتضمن مربى مخصصاً للخيول بموقع يضمن وصولها بيسر وسهولة مع مرافقيها، مع تجهيز المربى بأرضيات مخصصة لتناسب حركة الخيول. كما تقدم شركة الشارقة لخدمات الطيران «إس أي إس» هذه الخدمات من خلال فريق متخصص، كونها مزود الخدمات الأرضية في المطار والحائزة شهادة اعتماد سلامة الخدمات الأرضية (ISAGO)، لالتزامها بأعلى معايير السلامة والأمان في قطاع مناولة البضائع كافة.