شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد السندات «اختبار القوة» لسوق الأسهم الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

في ظل الارتفاع الذي تتمتع به عوائد السندات، يتزعزع وضع الأسهم الأمريكية، وبالتالي يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية ربما تكون نقطة ضعف أخرى. وكانت أسهم الشركات السبع الكبرى قد قادت السوق الأوسع نحو الارتفاع هذا العام، وهي: أبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، انفيديا، تيسلا، ميتا بلاتفورمز. واعتباراً من يوم الثلاثاء، شكلت هذه الأسهم أكثر من 80% من إجمالي عائد المؤشر «اس آند بي 500» لعام 2023.

ويرى المستثمرون أن العديد من الأسهم هي المستفيد الرئيسي من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالفعل في وقت سابق من هذا العام، عملت الميزانيات العمومية ونماذج الأعمال القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى على اجتذاب من يبحثون عن ملاذ آمن عندما هزت الاضطرابات المصرفية الإقليمية النظام المالي بأكمله.

وعلى الرغم من هذا، أدى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات إلى تضخم التقييمات، ويرى بعض المستثمرين أن شركات التقنية الكبرى ربما تكون معرضة للخطر إن استمرت عوائد السندات المرتفعة في الضغط على الأسهم.

ويتم تداول أسهم «السبع الكبار» بمكرر ربحية يبلغ 31.8؛ بناءً على تقديرات الأرباح للشهور ال 12 المقبلة؛ وهذا يتجاوز بكثير نسبة المؤشر «اس آند بي» البالغة 18.1.

ويحذر المستثمرون من أن وزن هذه الشركات مجتمعة يمثل 27% على المؤشر، وسيتسبب ضعفها في انكماش المؤشر الأوسع نطاقاً والذي انخفض الآن بنسبة 6.6% عن أعلى مستوياته في يوليو/ تموز.

وكان المؤشر قد ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بأكثر من 11%.

وقال أحد الخبراء مفسراً: «عندما تبدأ أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الانخفاض، تنخفض المؤشرات، ثم يشعر المستثمرون بالقلق ويبيعون صناديقهم الاستثمارية»، وقال: إن الأمر برمته يشبه تأثير كرات الثلج.

وأدت عمليات بيع الأسهم الأخيرة إلى إضعاف بعض الشركات الكبرى؛ حيث انخفضت شركة «أبل»؛ أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، بنحو 13% منذ أواخر يوليو/ تموز. وانخفضت أسهم انفيديا بنسبة 12% تقريباً في سبتمبر/ أيلول. ولكن لا تزال أسهم «أبل» مرتفعة بنسبة 32% هذا العام، وانفيديا بنسبة 200% تقريباً.

البحث عن الأمان

تعد سندات الخزانة حساسة لتوقعات أسعار الفائدة، ويُنظر إليها على أنها خالية من المخاطر، ويؤدي ارتفاع عوائدها إلى جعلها منافساً استثمارياً للأسهم، بينما تزيد كُلفة الاقتراض للشركات والأسر.

وتقف عوائد «سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات» بالقرب من أعلى مستوى لها بلغته في نحو 16 عاماً، وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة حول المستويات الحالية لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وأسهم شركات التكنولوجيا والنمو، والتي في الأغلب تمتلك نمواً كبيراً متوقعاً في الأرباح في السنوات المقبلة، تتعرض في الأغلب لضربة شديدة عندما ترتفع عوائد السندات، لأن أرباحها المستقبلية المتوقعة يتم خصمها بشدة.

ونظراً لأن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة تتسم بتقييم عالٍ، فهذا يعني أنها ستكون أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية.

ويطفو على أسواق الخيارات قلق متزايد من المستثمرين؛ حيث نجد أن مقياساً يتتبع مدى توقع المتداولين لتقلب الأسهم على المدى القريب، ارتفع مؤخراً إلى 22، وهو أعلى مستوى منذ منتصف إبريل/ نيسان.

ومع ذلك يشير الاستراتيجيون إلى أن زيادة التقلبات الضمنية لأسهم التكنولوجيا لا يزيد على زيادة التقلبات بالنسبة للسوق الأوسع.

ومن المؤكد أن بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى صمدت بشكل جيد نسبياً في انخفاض «اس آند بي» الأخير، ومنها ألفابت التي انخفضت أسهمها بشكل طفيف فقط منذ أواخر يوليو/ تموز.

وهناك أيضاً مخاطر أخرى غير السندات يرى المستثمرون أنها تهدد أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وهي تهمة الاحتكار المقدمة ضد أمازون.

ويثير مستثمرون تساؤلات تبدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي؛ حيث يرى البعض أن زيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الرغم من أنه ساعد أسهم التكنولوجيا هذا العام فإن هناك بعض الاستفهامات حول دعمه للأرباح بالنهاية، لأن الوعود في هذا المجال الجديد لم تتحقق بعد.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية الأمريكية

الاثنين 2 أكتوبر

9:45 مؤشر «إس آند بي» النهائي لمديري المشتريات بالمجال الصناعي الأمريكي/ سبتمبر

10:00 الإنفاق على البناء/ أغسطس

الثلاثاء 3 أكتوبر

10:00 فرص العمل/ أغسطس

الأربعاء 4 أكتوبر

8:15 البيانات المعالجة تلقائياً للتوظيف/ سبتمبر

9:45 مؤشر «إس آند بي» النهائي لمديري المشتريات بالقطاع الخدمي الأمريكي/ سبتمبر

10:00 طلبيات المصانع/ أغسطس

الخميس 5 أكتوبر

8:30 المطالبات الأولية لإعانة البطالة/ 30 سبتمبر

8:30 العجز التجاري الأمريكي/ أغسطس

الجمعة 6 أكتوبر

8:30 تقرير التوظيف الأمريكي/ سبتمبر

8:30 معدل البطالة في الولايات المتحدة/ سبتمبر

8:30 الأجور بالساعة في الولايات المتحدة/ سبتمبر

15:00 الائتمان الاستهلاكي/ أغسطس