شكرا لقرائتكم خبر عن 1.17 تريليون ريال إيرادات السعودية المتوقعة 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أن المملكة خفضت توقعات النمو وتتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام. وأظهرت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً 0.03% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1%.

وتوقعت الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9% من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6% في 2025، و2.3% في 2026.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.

وكشفت وزارة المالية السعودية، أنها تتوقع تحقيق إيرادات قياسية تصل إلى 1.17 تريليون ريال خلال العام المالي 2024. وأوضحت في بيان، أن حجم النفقات الحكومية سوف يصل إلى 1.25 تريليون ريال، مع تسجيل عجز يبلغ 1.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام المالي 2024.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن حكومة بلاده مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، بجانب رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأضاف: «من المقدر أن تبلغ الإيرادات نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024، كما سيصل إجمالي النفقات نحو 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024».

وضع مالي متين

وأشار الوزير إلى أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة، تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلاً. ولفت إلى أن التقديرات الأولية لعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، متوقعاً انتعاش اقتصاد المملكة الذي سيؤدي بدوره إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط.

وأوضح الجدعان أن الحكومة ستواصل الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في 2024. ووفقاً للبيان، فإن تقديرات بقاء التضخم في السعودية عند مستوى مقبول على المدى المتوسط.