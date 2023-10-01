شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل الجديدة في الصين ترتفع للمرة الأولى في 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، الأحد، أن أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفعت قليلاً في سبتمبر/ أيلول، منهية بذلك تراجعاً استمر أربعة أشهر متتالية، مع استفادة المطورين من سلسلة إجراءات الدعم الأخيرة.

وأظهر مسح أجرته شركة تشاينا إندكس أكاديمي للأبحاث العقارية، أن الأسعار ارتفعت 0.05% في المتوسط، مقارنة مع الشهر الماضي، بعد انخفاضها منذ مايو/ أيار، وتراجعت أسعار المنازل الجديدة في 30 من أصل 100 مدينة شملها المسح.

وقالت الشركة في تقرير إن هذه هي أكبر زيادة شهرية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى إطلاق المطورين مشاريع سكنية متميزة جديدة.

وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021، عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، ما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.

وأعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز شراء المنازل، بما في ذلك تيسير بعض قواعد الاقتراض وتخفيف القيود على شراء المنازل في بعض المدن. (رويترز)