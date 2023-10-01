شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتراجع.. و«الكويتي» يصعد في أولى جلسات أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، في أولى جلسات أكتوبر، وفيما بقيت أسواق الإمارات مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، الأحد، تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس 0.14% الى 11040.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم. وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.04% الى مستوى 22698.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

الكويت

من جهته، ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.45% مستوى 6917.72 نقطة، من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 8761 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.57% إلى 5749.74 نقطة، من خلال تداول 90.7 مليون سهم نفذت عبر 4164 صفقة نقدية بقيمة 9.9 ملايين دينار. كما صعد مؤشر السوق الأول 0.42% إلى 7552.28 نقطة,جراء تداول 74 مليون سهم عبر 4597 صفقة بقيمة 21.8 مليون دينار.

قطر والبحرين

وتراجع مؤشر ⁧‫بورصة قطر‬⁩ 0.35% على 10,216 نقطة.وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 415 مليون ريال. وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.1% الى مستوى 1937.12 نقطة، عبر تداول 790329 سهم، بقيمة 334823.16 دينار بحريني. وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر ⁧‫بورصة مسقط‬⁩ 0.45% الى 4699.06 نقطة، عبر تداول 8.46 مليون سهم، بقيمة 1.48 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية«إيجي إكس 30» 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.85% الى مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.58% الى مستوى 8395 نقطة.