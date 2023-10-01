شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % من سكان ألمانيا قلقون بشأن أوضاعهم المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف السكان في ألمانيا كثيرا ما يشعرون بالقلق حيال أوضاعهم المالية.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجرته شركة أوبنيون ماترز البريطانية لأبحاث السوق لصالح المنصة الاستثمارية "فلتشبارن" التابعة لشركة التكنولوجيا المالية "رايزين" في برلين.

في المقابل، أوضحت النتائج أن نحو 50% من الـ 5018 شخصا بالغا الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن اعتقادهم بأن أوضاعهم المالية مستقرة حاليا وذلك رغم ارتفاع التضخم وفقدان القدرة الشرائية.

وقال الكثير ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير قادرين على إدخار المال ويرجع ذلك في غالب الأحوال إلى أن الدخل المتاح لا يكفي للادخار وذلك حسبما أفاد أكثر من 44% من المشاركين.

وردا على سؤال حول أكبر عوائق الإدخار، قال أكثر من 20% إنها تتمثل في انعدام الثقة في المؤسسات المالية وافتقارهم إلى المعرفة المالية.

وبوجه عام، غلبت نسبة المتفائلين حيال المستقبل في الاستطلاع الذي أجري أوائل أغسطس الماضي حيث أعرب نحو 46% من المشاركين عن تفاؤلهم حيال تحسن أوضاعهم المالية خلال الشهور الستة المقبلة مقابل نحو 38% قالوا إنهم يتوقعون ألا تتغير أوضاعهم المالية في هذه الفترة بينما توقع 17% من المشاركين تردي أوضاعهم المالية.