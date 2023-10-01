شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية.. 40 مبادرة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وشملت على 40 مبادرة داعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية، كبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية "جسري".

ووفقا للبيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024 تستهدف من خلال إستراتيجية التقنية المالية أن تكون موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار

تسعى السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات بحلول عام 2030م

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030م، حيث تُعد الاستراتيجية استثمارًا متكاملاً لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبحسب البيان تستهدف السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إلى الريادة في مجال الملكية الفكرية عبر تعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.

خارطة طريق لقطاع المياه

وعبر الإستراتيجية الوطنية للمياه تهدف السعودية إلى رسم خارطة طريق لقطاع المياه، وتساعد على مواجهة وحل قضايا وتحديات القطاع، من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمياه والصرف الصحي وموفّرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه والبيئة المحلية، إلى جانب ضمان مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للزراعة إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة النبات والحيوان، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وهيكلة القطاع وبناء القدرات.

تنمية السياحة

ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف السعودية إلى تطوير قطاع السياحة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والطموحات للتنمية السياحية واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للبيئة إلى الاستدامة البيئية، والاستدامة الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والمشاركة البيئية، وذلك لرفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي.