شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تعرض يخت «ماجستي 111» الإماراتي في موناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح اليخت الشهير «ماجستي 111» في خطف أنظار الإعلاميين وزوار معرض موناكو لليخوت 2023 بعد عرضه الأول في أوروبا. وقد أتاح هذا الحدث، بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»، محمد حسين الشعالي، فرصة غير مسبوقة أمام الصحفيين لاستكشاف هذه الأيقونة الاستثنائية الحائزة جوائز. واستكشف الزوار تفاصيل «ماجستي 111»، وتعرفوا عن كثب إلى مزاياه الفاخرة وتقنياته المتطورة وما يوفره من مرافق عالمية المستوى.

ويعكس «ماجستي 111» المفهوم الحقيقي للفخامة والابتكار؛ حيث يضم 6 مقصورات؛ تشمل مقصورة رئيسية كاملة مع فسحة جاكوزي فاخرة. وإذ ترسي المقصورة الرئيسية معنى جديداً للفخامة والاسترخاء، فإنها توفر في الوقت ذاته تجربة بحرية مميزة. علاوة على ذلك، فإن فسحة السطح العلوي تغمر السطحين العلوي والسفلي بالضوء الطبيعي الوفير، ما يوفر أجواء جذابة ومنعشة في جميع أرجاء اليخت.

ويسهم التصميم الذكي لليخت في تعزيز مظهره الجمالي، كما يؤكد حرص الشركة على توفير تجربة إبحار استثنائية وفريدة من نوعها. وبفضل فسحات المعيشة الواسعة وأنظمة الملاحة الحديثة، يرسي «ماجستي 111» معياراً جديداً لليخوت الفاخرة؛ ما يعكس بوضوح التزام الشركة الراسخ بالابتكار والتميز على الساحة الدولية.

وتم عرض «ماجستي 111»، والذي حاز مؤخراً جائزة «أفضل تصميم داخلي» في حفل توزيع «جوائز اليخوت العالمية 2023»، لأول مرة في أوروبا في معرض موناكو لليخوت؛ وهو ما يؤكد الحضور العالمي لشركة «جلف كرافت» والتزامها بإرساء معايير جديدة للتميز في عالم القوارب واليخوت.

ويجمع اليخت بين الخطوط الخارجية الجريئة واللمسات الداخلية الراقية لاستوديو التصميم الهولندي مع خبرة «جلف كرافت» الواسعة في صنع اليخوت لتطوير جيل جديد من يخوت «ماجستي» المفعمة بالحيوية.

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ويتكون «ماجستي 111» من 6 غرف - 5 منها للضيوف في المستوى السفلي، والسادسة أمامية لكبار الشخصيات بمساحة فسيحة قدرها 15 متراً مربعاً، وبذلك ترسي مفهوماً جديداً للتخطيط المكاني. ويرتقي التصميم بسوية المعيشة في اليخت؛ حيث يحقق ارتباطاً سلساً بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال واجهات زجاجية كبيرة ومرتفعة، وهي أكثر بنحو 40% تقريباً من أي يخت آخر بطول لا يتجاوز 100 قدم.

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ويضمن ذلك أجواء مميزة في المساحات الداخلية مع إطلالات خارجية خالية من أي عوائق بصرية لجميع المساحات الاجتماعية المنفصلة عبر الطوابق كافة. ويحظى اليخت كذلك بمنصة كبيرة مفتوحة يمكن تجهيزها بأثاث متحرك قابل للفك والتركيب، وردهة سماوية غير متناظرة توفر إطلالة بانورامية، ومسبح في المقدمة، ومساحات تخزين داخلية وخارجية للألعاب المائية، إضافة إلى زورق بطول 4 أمتار، ودراجة مائية «جيت سكي» في منصة السباحة؛ وقد استندت الشركة في هذه التفاصيل كلها إلى أحدث أبحاث السوق، لضمان إرساء توجهات مختلفة في الأسواق العالمية.

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ويستخدم «ماجستي 111» أنظمة مبتكرة لتوفير استهلاك الطاقة. واستندت «جلف كرافت» إلى أحدث أدوات وتحليل محاكاة ديناميكات الموائع الحسابية (CFD) من أجل تصميم هيكله بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى درجات الأداء. ويتيح ذلك لليخت تحقيق أعلى سرعة ممكنة بالقوة المتاحة بالتوازي مع استهلاك أقل كمية ممكنة من الوقود عند سرعات التنزه. ويمكن تزويد اليخت بنظام اختياري لاستعادة الحرارة من المبردات والمولدات واستخدامها في التحكم بدرجات التكييف وتوفير مياه ساخنة من دون استهلاك الكهرباء.