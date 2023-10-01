شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للمعارض» ينهي إجراءات استضافة «أديبك 2023» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مركز أبوظبي الوطني للمعارض استعداداته لاستضافة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة بين 2 إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة من مختلف دول العالم.

واشتملت تحضيرات المركز على إعداد جميع مرافقه والبنى التحتية، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، بما يضمن راحة الزوار والعارضين، ويتماشى مع سعي مجموعة «أدنيك» المتواصل لتوفير بيئة تتجاوز تطلعات الزوار والمشاركين في الفعاليات، التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لإخراج الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي؛ عاصمةً لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.

ووضعت خطة متكاملة؛ لضمان سهولة وانسيابية الوصول إلى موقع الحدث؛ بحيث يقتصر الدخول إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض على حملة تصاريح مواقف المركبات، بينما يتعين على جميع الزوار ممن ليس لديهم تصاريح مواقف المركبات، التوجه مباشرة إلى مدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير؛ لركن مركباتهم، وستقوم حافلات مخصصة بنقلهم كل 5 دقائق من موقع الحدث وإليه.

وبموجب الخطة التي وضعتها مجموعة «أدنيك»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، يتعين على حاملي الملصقات الخضراء، التوجه مباشرة إلى موقف السيارات A، بينما يجب على حاملي الملصقات الحمراء استخدام موقف السيارات B، كما يتعين على حاملي الملصقات الزرقاء استخدام موقف السيارات D المجاور لقاعة المارينا على الجهة المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما يجب على حاملي الملصقات الصفراء استخدام موقف السيارات E المجاور لقاعة المارينا على الجهة المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، يمكن للزوار من مستخدمي حافلات الفنادق، النزول عند موقف المركبات D، أما الزوار من مستخدمي مركبات الأجرة، أوبر أو كريم ستكون نقطة نزولهم موقف مركبات الأجرة F، في منطقة السفارات أو موقف المركبات D في منطقة المارينا في الجهة المقابلة للمركز. ودعت «أدنيك» الجمهور والزوار إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، التي تدعم نجاح وتميز تنظيم مثل هذا الحدث العالمي، الذي يعزز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة لكبرى الفعاليات العالمية.