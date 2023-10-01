شكرا لقرائتكم خبر عن جيل جديد من القطارات المسائية في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة السكك الحديدية النمساوية «أو بي بي»، المملوكة للدولة، النقاب عن جيلها الجديد من القطارات المسائية، في خطوة تُحقق رغبة المسافرين ببدائل أقل تلويثاً من الطائرات والسيارات التي تعمل بالبنزين. وعاودت القطارات الليلية الظهور في أوروبا؛ بسبب بصمتها الكربونية المنخفضة. وبعدما أُهملت لسنوات، يستثمر المشغلون بصورة كبيرة راهناً في الاستعاضة عن مركباتهم القديمة بأخرى أحدث.

وتدير «أو بي بي» 20 خطاً للسكك الحديدية في مختلف أنحاء أوروبا، وتمتلك أكبر أسطول من القطارات المسائية في القارة، وتأمل في مضاعفة عدد ركابها خلال الليل من 1.5 مليون إلى 3 ملايين شخص بحلول 2030. وتتميز القطارات الجديدة بتصميم عصري إضافة إلى إتاحتها مزيداً من الخصوصية للركاب، وعدداً أكبر من الحمامات.

وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، سيدخل في الخدمة 33 قطاراً مسائياً للمرة الأولى؛ وهي مجموعة طلبتها شركة سيمنز الألمانية في عام 2018 باستثمار إجمالي قدره 762 مليون دولار. وستوفر هذه القطارات رحلات بين مدينتي فيينا وإنسبروك النمساويتين وميناء هامبورغ الألماني. ومنذ دخولها الخدمة حتى عام 2028، سيتم تشغيلها تدريجياً على طرق أخرى في النمسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا.

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وقال الرئيس التنفيذي ل«أو بي بي» أندرياس ماتاي: «سيتعين على فرنسا الانتظار قليلاً؛ لأن قطارات مماثلة تتطلب موافقات جديدة من هيئة السكك الحديدية الوطنية، ولسوء الحظ، لم نصبح موحّدين في أوروبا بقطاع السكك الحديدية».

وقالت وزيرة البيئة ليونور غيفيسلر: «كل نحو كيلومتر بالقطار هو كيلومتر لحماية المناخ ويشكل مساهمة في الوصول إلى مستقبل أفضل». وتقول «أو بي بي»: إن كل قطاراتها منذ عام 2018 تعمل بالكهرباء المولدة حصراً عن طريق الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو تقدّم كبير في مسألة حماية المناخ بالنمسا. (أ.ف.ب)

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