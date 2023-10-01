شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة المهن الطبية للأدوية بقيمة 18.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المهن الطبية للأدوية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 472.3 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة قروين للتنمية والتصنيع الزراعي بحجم تداول 477.4 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة أمل مصر للتأجير التمويلي بحجم تداول 52.9 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 45 مليون جنيه عبر تنفيذ 76 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.