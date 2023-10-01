بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السكر.. بشرى سارة من التموين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن وصول باخرتين إلى مصر محملين 100 ألف طن سكر خام في إطار ممارسة دولية قامت بها لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، حيث يكفي المخزون حتى أبريل المقبل، كما أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير 2024 وموسم البنجر في فبراير المقبل.

يأتي ذلك تزامنا مع وصول سعر كيلو السكر الحر إلى 35 جنيهًا في العديد من المحال التجارية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن هذه المدة قد تصل إلى شهر تقريبًا.

وأوضح «عشماوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «MBC مصر»، أن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.

وعن سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، قال «عشماوي» إن سبب ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد.