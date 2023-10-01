شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي موارد الأرقام بقطاع الاتصالات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» في دولة الإمارات موارد الأرقام، التي تعد مصدراً وطنياً، من خلال سياسة الخطة الوطنية للأرقام، وذلك بهدف ضمان الاستخدام الأمثل، الذي يلبي احتياجات قطاع الاتصالات والنمو المستقبلي.

وتسهم إدارة مورد الأرقام في تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال توفير خدمات نقل الأرقام القائمة على سياسة نقل الأرقام والتعليمات، ذات العلاقة التي أصدرتها «الهيئة»، حيث تتيح هذه الخدمة للمشتركين حرية اختيار مزود الخدمة الذي يرغبون بالتعامل معه.

الأرقام ومفاتيح الخطوط

وتتولى «تدرا» مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته وطبقاً للشروط، التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة مجلس الإدارة، حيث تقوم الهيئة بمتابعة استخدام موارد الأرقام المخصصة للمشغلين، بهدف متابعة توفرها بشكل عادل والحد من هدرها، إلى جانب العمل على رصد التطورات التكنولوجية في العالم، وتحليل أثر المتغيرات على استخدام هذه الموارد، وذلك بهدف ضمان المحافظة على استدامتها في القطاع.

نقل الأرقام

ويتيح قطاع الاتصالات لمتعامليه من الأفراد والشركات خدمات نقل الأرقام، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية بين مزودي الخدمة في الدولة، وإتاحة الفرصة للمتعاملين لاختيار المشغل المفضل له دون تغيير أرقام هواتفهم.

أرقام المتحرك

وأطلقت «تدرا» خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك في الإمارات العام 2013، حيث تطبق على جميع أرقام الهواتف المتحركة التي تبدأ بالأرقام (050،055،052،054،058،056).

الهاتف الأرضي

ووفرت «تدرا» خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت في عام 2021، التي تطبق على جميع مناطق الدولة (02،03،04،06،07،09).

المجاني (800):

وأطلقت «تدرا» خدمة نقل أرقام الهاتف المجاني (800) العام 2022، التي تستخدم من قبل قطاع الأعمال في الدولة.