شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات سيارات كهربائية صينية تكشف ارتفاع التسليمات الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

أعلنت مجموعة من شركات السيارات الكهربائية الصينية، عن نتائج تسليم مركباتهما للشهر الماضي إضافة إلى الربع الثالث من عام 2023، تمكنت خلالها من تحقيق نسب إيجابية متفاوتة تعكس حجم الطلب الصحي على السيارات الكهربائية حالياً.

وحققت «لي أوتو» رقماً قياسياً جديداً في عمليات التسليم الشهرية لمركباتها بـ 36060 وحدة في سبتمبر 2023، بزيادة 212.7% على أساس سنوي. وبذلك وصل عدد تسليمات الشركة في الربع الثالث إلى 105,108 مركبة، بزيادة 296.3% على أساس سنوي. أما عمليات التسليم التراكمية للعام الحالي فبلغت 244,225 سيارة كهربائية حتى نهاية الشهر الماضي.

واستطاعت «إكس بينغ» تسليم 15310 سيارة كهربائية في سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% عن الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 81% على أساس سنوي، مما يؤكد مسار النمو القوي الذي تسلكه الشركة لثمانية أشهر متتالية. فيما بلغ إجمالي عمليات التسليم للربع الثالث من العام الجاري 40,008 سيارة، بزيادة ربع سنوية قدرها 72%.

بدورها، سلّمت «نيو» الصينية المنافسة 15641 مركبة في سبتمبر، بزيادة 43.8% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 19% مقارنة بأرقام أغسطس/آب. وبلغ إجمالي عمليات التسليم للفصل الأخير 55,432 مركبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75.4% على أساس سنوي. كما وصلت عمليات التسليم التراكمية لسيارات نيو الكهربائية إلى 399,549 وحدة حتى نهاية سبتمبر 2023.