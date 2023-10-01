شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث من «أبل» لمعالجة مشكلة حرارة «آيفون 15» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أبل» إنها ستصدر تحديثاً للنظام من شأنه معالجة شكاوى العملاء بشأن أحدث طرازات هاتف «آيفون 15»، حيث إن الجهاز ترتفع درجة حرارته أثناء الاستخدام. وأوضحت الشركة إن طرازات «آيفون» الجديدة ترتفع درجات حرارتها بسبب مجموعة من الأخطاء في نظام التشغيل «آي أو أس 17».

وبعد أن أصدرت «أبل» أجهزة «آيفون 15» الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، أشتكى عدد من المستخدمين في منتديات آبل وريديت ووسائل التواصل الاجتماعي من أن جميع الطرز الأربعة يمكن أن تصبح أكثر سخونة من المتوقع أثناء الاستخدام.

وأوضحت الشركة أن الأخطاء في تطبيقات معينة وفي نظام التشغيل «آي أو أس» يمكن إصلاحه بتحديثات البرامج، مشيرة إلى أن تحديث «iOS 17» المرتقب لمعالجة المشكلة لن يقلل من أداء الأجهزة.

إرشادات للمستخدمين

ولدى «أبل» إرشادات للمستخدمين عندما يصبح «آيفون» أو «آيباد» ساخناً جداً أو بارداً جداً، حيث قامت الشركة المصنعة للهواتف الذكية في 10 أغسطس/ آب 2023 بتحديث هذه الإرشادات، أي قبل نحو شهر من طرح «آيفون 15» الجديد. وتنصح «أبل» باستخدام الأجهزة في درجات حرارة محيطة تراوح بين 0 و35 درجة مئوية. فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة قد تتسبب في أن يغير الجهاز سلوكه في تنظيم درجة حرارته. واستخدام الجهاز في أجواء شديدة الحرارة قد يتسبب في تقصير عمر البطارية بشكل دائم.

كذلك، تنصح «أبل» بتخزين الأجهزة في درجة حرارة تراوح في حدودها القصوى بين -20 و45 درجة مئوية، وألا يترك الجهاز في السيارة، لأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة قد تتجاوز هذا النطاق.

حالات ترفع درجة الحرارة الجهاز

وقد تلاحظ ارتفاع درجة حرارة جهازك بشكل طفيف عند قيامك بالإجراءات التالية: إعداد جهازك لأول مرة، الاستعادة من نسخة احتياطية، شحن جهازك لاسلكياً، استخدام التطبيقات أو الألعاب أو الميزات كثيفة الاستخدام للمعالج أو الرسومات، بما في ذلك تطبيقات الواقع المعزز، وأخيراً تشغيل فيديو عالي الجودة.

بحسب «أبل» فإن هذه الحالات طبيعية، وسيرجع الجهاز إلى درجة الحرارة العادية عند اكتمال العملية أو عندما ينتهي المستخدم من النشاط. ويمكن الاستمرار في استخدام الجهاز إذا لم يعرض تحذيراً بشأن درجة الحرارة.

(وكالات)