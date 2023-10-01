شكرا لقرائتكم خبر عن 210 مليارات درهم سيولة 16 سهماً الأكثر تداولاً منذ مطلع العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت تداولات أسهم 16 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين سيولة ب210 مليارات درهم، منذ بداية العام الجاري، أعلاها لسهم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 65.6 مليار، بينما جاء في المرتبة 16 سهم «بنك دبي الإسلامي» ب5.5 مليار درهم.

واستحوذت هذه الأسهم مجتمعة على نحو 66% من إجمالي أسواق الإمارات، منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني وحتى آخر جلسة تداولات من شهر سبتمبر/ أيلول 2023؛ حيث بلغت سيولة الأسواق 320.32 مليار درهم، توزعت بواقع 243.96 مليار درهم في سوق أبوظبي، و76.36 مليار درهم في سوق دبي.

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وتصدر التداولات سهم شركة «العالمية القابضة» بقيمة 65.6 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 400.6 درهم، بعد تراجعه 2.3%، تلاه في المركز الثاني «ألفاظبي» باستقطابه 22 مليار درهم، وانخفض 26% إلى مستوى 20.02 درهم، ثم «مجموعة ملتيبلاي»، الذي اجتذب سيولة قدرها 17.7 مليار درهم، وتراجع أيضاً 13.8% إلى مستوى 4 دراهم. كما اجتذب «إعمار العقارية» سيولة بلغت 16.2 مليار درهم مرتفعاً 37.2% إلى مستوى 8.04 درهم، وحصد سهم بنك «أبوظبي الأول» تداولات ب10.78 مليار درهم، وهبط 20.47% إلى 13.6 درهم.

تالياً جاء سهم شركة «الدار العقارية» بسيولة قدرها 9 مليارات درهم، لكنه قفز 30% إلى مستوى 5.86 درهم، واستقطب سهم «الإمارات دبي الوطني» سيولة ب9 مليارات درهم أيضاً، وقفز 36.92% إلى مستوى 17.8 درهم، وتدفقت سيولة قدرها 8.37 مليار درهم على سهم «أدنوك للغاز»، الذي تم إدراجه في سوق أبوظبي يوم 13 مارس/ آذار الماضي، وارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 46.8% عند مستوى 3.48 درهم، مقارنة مع سعر الطرح البالغ 2.37 درهم. وبلغت سيولة سهم «إي آند» 7.95 مليار درهم، وأغلق متراجعاً 10.6% عند مستوى سعري بلغ 20.44 درهم. واجتذب سهم «كيو القابضة» سيولة قدرها 7.12 مليار درهم، وهبط 9.5% عند سعر 3.62 درهم، ثم «سهم الجرافات البحرية» باستقطابه 6.5 مليار درهم، وهبط 5.8% عند سعر 23.04 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة ب6.45 مليار درهم، وهبط 14.97% إلى مستوى 3.75 درهم.

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واستقطب سهم «أبوظبي الإسلامي» تداولات بقيمة 6.1 مليار درهم، وارتفع بنسبة 23.6% إلى مستوى 11.26 درهم، واجتذب سهم «أمريكانا للمطاعم» 5.88 مليار درهم من السيولة مرتفعاً 38% إلى مستوى 4.1 درهم، ثم «مصرف عجمان» على وقع سيولة ب5.68 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 2.26 درهم، بعد ارتفاعه بنسبة 91.53%. وحصد سهم «دبي الإسلامي» سيولة ب5.5 مليار درهم مرتفعاً 2.63% إلى مستوى 5.85 درهم.

الأكثر ارتفاعاً

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وسجل سهم «الخليج للملاحة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 974% مغلقاً عند 7.4 درهم، تلاه «الفرودس القابضة» بارتفاعه 261.24% إلى 0.466 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بصعوده 161.1% إلى 10 دراهم، و«اكتتاب القابضة» بنموه 116.67% إلى 0.26 درهم، و«مصرف عجمان» بنموه 91.53% إلى 2.26 درهم، و«بلدكو» بصعوده 85.25% إلى 0.339 درهم، و«السلام البحرين»، بصعوده 72.73% إلى 1.71 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بصعوده 70.59% إلى 1.16 درهم، و«ديار» بارتفاعه 58.73% إلى 2.59 درهم، و«اي دي سي-الأذونات» بنموه 57.84% إلى 2.92 درهم.

الأكثر تراجعاً

وعلى صعيد التراجعات، تصدر القائمة «بنك الإمارات للاستثمار» بنزوله 77.29% إلى 119 درهماً، و«أمان» بتراجعه 42.84% إلى 0.503 درهم، و«غذاء القابضة» بانخفاضه 38.93% إلى 44.58 درهم، و«أرامكس» بنزوله 38.92% إلى 2.15 درهم، و«آيبيكس للاستثمار» بهبوطه 38% إلى 2.17 درهم، ثم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بتراجعه 35.2% إلى 1.16 درهم، و«فودكو» بانخفاضه 34.92% إلى 1.64 درهم، و«البنك التجاري الدولي» بنزوله 28.15% إلى 0.61 درهم، و«جلفار» الذي أغلق متراجعاً 27.76% عند سعر 0.838 درهم، وأخيراً «ريسبونس بلس» بهبوطه 27.46% إلى 4.49 درهم.