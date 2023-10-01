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- بواسطة أيمن الوشواش - صادرات كوريا الجنوبية تراجعت للشهر الـ12 على التوالي في سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه المواصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي، حسب ما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرات كوريا الجنوبية تراجعت للشهر الـ12 على التوالي في سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه المواصلات، ولكن البلاد سجلت أيضا فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي، حسب ما ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي، ومع ذلك فقد سجلت كوريا فائضا تجاريا قدره 3.7 مليارات دولار في سبتمبر، للشهر الرابع على التوالي، وذلك نظرا لانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة.

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