500 مليون أصول 24 صندوقا استثماريا وقفيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة حتى العام الحالي 2023م حاجز نصف مليار ريال، لإجمالي 24 صندوقا استثماريا وقفيا بعد زيادة 13 صندوقا عن العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف عن وجود 5 صناديق استثمارية وقفية خاصة، هي: الدعوة، إكرام، مودة، وقف طيبة المعرفة، والقصيم، فيما وصلت الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 19 صندوقا، لتشكل في مجملها 24 صندوقا.

وأشار التقرير إلى سعي الهيئة إلى تطوير وتنمية القطاع الوقفي، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلقة بالهيئة، لمتابعة منح الموافقة من هيئة السوق المالية على تأسيس 13 صندوقا استثماريا وقفيا جديدا للعام الحالي. وعن أبرز مديري الصناديق، من حيث عددها، تدير شركة الراجحي المالية 10 صناديق، منها: صندوق الشفاء الصحي، صندوق جمعيات التوحد، صندوق جمعيات ضيوف الرحمن، صندوق جمعيات المنطقة الشرقية، صندوق جمعيات الأيتام الوقفي، صندوق جمعيات القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الصحة الوقفي، كما تدير شركة الإنماء للاستثمار 10 صناديق، منها: صندوق وريف الوقفي، صندوق بر الرياض الوقفي، صندوق الإنماء عناية الوقفي، وصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام (إخاء).

وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، بتقديم برامج عمل يراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة (حتى 2023)

500 مليون ريال حجم الأصول.

24 صندوقا استثماريا وقفيا بالمملكة.

5 صناديق استثمارية وقفية خاصة.

19 صندوقا استثماريا وقفيا عاما.

شركة الراجحي المالية تدير 10 صناديق.

شركة الإنماء للاستثمار تدير 10 صناديق.

أبرز مديري الصناديق: