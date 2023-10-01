شكرا لقرائتكم خبر 500 قيادي سياحي عالمي بينهم 50 وزيرا في ضيافة الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الدرعية أكثر من 500 شخصية من القادة والمسؤولين الحكوميين من 120 دولة حول العالم بالعاصمة الرياض، من بينهم أكثر من 50 وزيرا للسياحة من مختلف الدول، في حفل بحي الطريف التاريخي بمناسبة يوم السياحة العالمي، وذلك من أجل تعزيز التبادل الثقافي والنمو والاستدامة والترابط بين الشعوب، ورسم مستقبل السياحة، ومناقشة أبرز المواضيع ذات العلاقة بالقطاع السياحي.

واحتفت الدرعية على مدى يومي 27 - 28 سبتمبر ، بضيوفها في مهد التأسيس برعاية وزير السياحة، الأمين العام عضو مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية أحمد الخطيب.

وأتيحت الفرصة للضيوف، الذين كان بعضهم يزور المملكة للمرة الأولى، فرصة فريدة للتعرف على تاريخ المملكة العميق والغني، واستمتاعهم بين الماضي والحاضر أثناء تجولهم بمنطقة تناول الطعام الرائدة «مطل البجيري وزيارة حي الطريف التاريخي المسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال وزير السياحة «إنه منذ أن تم افتتاح حي الطريف التاريخي ومطل البجيري في ديسمبر 2022، استقبلت الدرعية ما يزيد عن مليون زائر».

وبرزت المملكة العربية السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، فيما نهدف إلى الوصول إلى 100 مليون زيارة من جميع دول العالم سنويا بحلول عام 2030 ونتطلع إلى الاستثمار بقيمة 800 مليار دولار في القطاع السياحي لتصبح المملكة نقطة جذب للسفر وواحدة من أكثر الدول زيارة في العالم. وبحلول نهاية العقد سيسهم القطاع بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، أنه بعد النجاح الباهر الذي حققه يوم السياحة العالمي، كان من المناسب أن يتم اختيار الدرعية لاستضافة هذه المناسبة والمجموعة المتميزة من الضيوف، مبينا أن شركة الدرعية تشرف على افتتاح مشروع الدرعية مهد انطلاق الدولة السعودية للعالم، فهي تجسد إعادة الاتصال بتاريخ المملكة العريق والغني، وتعمل الدرعية كجسر بين الثقافات والأجيال، وتعيد إحياء دورها كواحدة من أعظم أماكن التجمع في العالم وظهورها كوجهة سياحية ومركز ثقافي رائد، كما يعكس يوم السياحة العالمي التزاما عالميا بالحفاظ على التراث، وتعزيز التبادل الثقافي، وصياغة تجارب لا تنسى للزوار من جميع أنحاء العالم، مؤكدا التزام شركة الدرعية بإحياء هذه القيم كل يوم.