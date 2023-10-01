شكرا لقرائتكم خبر اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية عقدت اجتماعها الخامس في مقر المركز أمس، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعيد، ورئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية عقدت اجتماعها الخامس في مقر المركز أمس، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعيد، ورئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي. واستعرضت اللجنة عددا من الأعمال والمبادرات ذات الصلة بالبيئة التشريعية في المملكة إلى جانب الاطلاع على مستجدات أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تطوير بوابة «منصة معين»، ومبادرة توعية الجهات الحكومية في شأن الأحكام والمبادئ القضائية، ومؤشر قياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.