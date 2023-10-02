شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة أكثر الأنشطة الاقتصادية استيعابًا لعمالة المسنين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات المهمة المتعلقة بالمسنين "60 سنة فأكثر" ومن أهمها وصول عدد المسنين إلى 9 ملايين مسن بنسبة 8.6٪من إجمالي السكان عام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلي:



التوزيع النسبي للمسنين المشتغلين

بلغ عدد المسنين الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

توقع البقاء على قيد الحياة 68.7 سنة للذكور،73.7 سنة للإناث عام 2023.

بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي 1.2 مليون مسن بنسبة 13.4% من إجمالي المسنين.

8.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

بلغت نسبة الأمية بين المسنين 53.2٪ عام 2022 "39.6٪ من إجمالي ذكور المسنين، 67.9٪ من إجمالي إناث المسنات".

كانت النسبـة للحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين المسنين 10.7% عام 2022 "14.5٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.5٪ من إجمالي إناث المسنات".

بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية، وعدد المنتفعين بها 4719 مسن.

بلغ عدد الأندية للمسنين 192 نادي وعدد المنتفعين بها 40.1 ألف مسن.

توفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشا للأسر التي يرأسها مسنين والتي تبلغ 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيها.

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود، وبلغت نسبة إشهادات الطلاق للمسنين 10.4٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.