شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال الربع الثالث على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 48% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الربع الثالث من عام 2023، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 48%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 33.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 25.6%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 17.9%، وقفز قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 12.5%، 11.7%، على التوالي، وزاد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.3%، 8.6%، على الترتيب.

كما قفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.9%، 5.1%، على التوالي، وصعدت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.2%، 3.6%، 1.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 10.2%، 5.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 14.2% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.64% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 211 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 18.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 28.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 17.9%.