شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع وتعوض بعض خسائرها السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها يوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتًا أو 0.2% إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتًا في جلسة يوم الجمعة.

عقود برنت وغرب تكساس

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية 7 سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا أو 0.3% إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتًا يوم الجمعة.

وارتفع الخامان بقرابة 30% في الربع الثالث، بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

سياسة إنتاج أوبك بلس

وقالت مصادر إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء، نظرًا إلى أن خفض الإمدادات وزيادة الطلب يدفعان أسعار النفط إلى الارتفاع.

وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الاستعانة بالديمقراطيين، إلى تمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر، الأمر الذي يعني أن أكثر من 4 ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.