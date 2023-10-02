الاقتصاد

«سمو العقارية» توقع اتفاقية مع «أسمو» بأتعاب 120 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية اتفاقية إدارة تطوير أبراج متعددة الاستخدامات في مدينة جدة بأتعاب قدرها 120 مليون ريال، بتاريخ 1-10-2023م الموافق 16-03-1445هـ مع شركة أسمو للتطوير العقاري.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ اعلان الترسية 1445-03-16 الموافق 2023-10-01، فيما تبلغ مدة الاتفاقية 24 شهرا.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية الاتفاقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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