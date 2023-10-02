شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 366.4 ألف ريال أرباحا على مالكي وحدات «صندوق البلاد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر سبتمبر 2023م، وذلك بقيمة 366.458 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاربعاء بتاريخ 19 ربيع الأول 1445هـ الموافق 04 اكتوبر 2023م.

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وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 13,200,000 وحدة، فيما ستكون قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.028 ريال، بينما نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.33%، في حين تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-03-13 الموافق 2023-09-28.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-03-19 الموافق 2023-10-04، بينما دفع التوزيعات 10 أيام.

ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.