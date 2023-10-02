شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للاستثمار تبيع مبنى سكنيا فى البرازيل مقابل أكثر من نصف مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن إتمام صفقة بيع الشركات التابعة المالكة للوحدات العقارية الكائنة في مبنى باتيو فيكتور مالزوني بمدينة ساو باولو في دولة البرازيل بإجمالي 90 مليون ريال برازيلي (17.88 مليون دولار أمريكي تقريبًا) ما يعادل أكثر من نصف مليار جنيه مصري.

وتعتزم الشركة، حسب بيان للشركة بالبورصة المصرية، ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات الشركة في قطاع تنمية المقاصد السياحية والطاقة المتجددة.

وواجهت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تراجعًا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.2%، ليصل إلى 86.13 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بقيمة 105.32 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ويملك رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة 51.7% من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والتي تأسست عام 2011 كشركة قابضة تعمل في مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، ثم عملت بعد ذلك على تنويع محفظتها الاستثمارية لتصبح شركة استثمار قابضة تعمل في قطاعات مختلفة.