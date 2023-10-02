شكرا لقرائتكم خبر عن «صالح للإنشاءات» تنفذ «فيستا» بـ 350 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: «الخليح»

أعلنت «برستيج ون»، تعيين شركة «صالح للإنشاءات»، التابعة لمجموعة «صالح بن لاحج» لبناء وتطوير مشروع «فيستا»، في مدينة دبي الرياضية بكلفة 350 مليون درهم على مساحة 265 ألف قدم مربعة ويضم 140 شقة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء مطلع 2025.

وقال أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «برستيج ون للتطوير العقاري»: «تُعد صالح للإنشاءات«إحدى شركات المقاولات المرموقة في المنطقة وستلعب دوراً أساسياً في التسليم الناجح لمشروع «فيستا» وبفضل سجلها القوي والحافل في إنشاء وإتمام مشاريع عالية الجودة في القطاع العقاري، نحن على ثقة بأنها ستضمن حصول واستلام المستثمرين للمشروع».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «صالح للإنشاءات»: «نتطلع للعمل عن كثب مع برستيج ون للتطوير العقاري».

ونظراً للاهتمام الكبير الذي يستقطبه المشروع، تم بيع معظم الوحدات السكنية في «فيستا»، الأمر الذي يؤكد الثقة العالية التي يضعها المستثمرون المحليون والدوليون في الفرص الاستثمارية للمشاريع التي في قيد الإنشاء في مدينة دبي، وستقوم برستيج ون للتطوير بطرح أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال عام 2023، كما تعتزم وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة إطلاق 5000 وحدة أخرى.

ويضم مشروع «فيستا» استوديوهات وشققاً مكونة من 3 غرف نوم ونادي جولف وحوض سباحة وصالة ألعاب رياضية وملعب كرة سلة ومرافق صحية للرجال والسيدات، ومرافق خاصة لحفلات الشواء، وشاشة سينما ضخمة مفتوحة.