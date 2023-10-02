شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 7 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الذهب خسائره، الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1840.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس آذار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1856.20 دولار.

وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو حزيران 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 بالمئة. واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاما.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس آب واقترب متوسط ​​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1232.11 دولار. (رويترز)