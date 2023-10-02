شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تطلب 300 ألف جالون وقود طيران مستدام من «شل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات، الإثنين، عن اتفاقية مع شركة شل للطيران لتزويدها بأكثر من 300 ألف جالون من وقود الطيران المستدام (Sustainable Aviation Fuel) «SAF» لاستخدامها في مركزها في مطار دبي الدولي. ومن المتوقع أن تبدأ أول عملية تسليم بموجب الاتفاقية قبل نهاية العام، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها إمداد وقود الطيران المستدام من خلال نظام تزويد مطار دبي الدولي بالوقود.

وتعد الاتفاقية أحدث خطوة للأمام تتخذها طيران الإمارات كجزء من استراتيجيتها البيئية التي تركز على ثلاثة مجالات: خفض الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم طيران الإمارات بتتبع تسليم وقود الطيران المستدام وبيانات استخدامه من خلال «أفيليا» Avelia، وهو أحد حلول وقود الطيران المستدام SAF الأولى في العالم التي تعمل بتقنية بلوكتشين. يتم تشغيل أفيليا بواسطة شل للطيران وأكسنتشر، بدعم من Energy Web بالإضافة إلى American Express Global Business Travel.

ومن خلال شركة أفيليا، ستقوم طيران الإمارات بشراء وقود الطيران المستدام والخصائص البيئية المرتبطة بها للمساعدة في إزالة الكربون من الانبعاثات ذات الصلة بالنطاق الأول، في حين ستشتري شركة «شل للطيران» السمات البيئية للنطاق الثالث المرتبطة بنفس وقود الطيران المستدام للمساعدة في إزالة الكربون من رحلات الإجراءات ذات الصلة. ومن خلال استخدام «أفيليا»، يوضح الاتفاق كيف يمكن لحلول الحجز والمطالبات أن تمكن شركات الطيران والشركات من تقاسم الفوائد البيئية لوقود الطيران المستدام.