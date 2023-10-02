شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «إشراق» تناقش تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة 25 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إشراق للاستثمار» أن جمعيتها العمومية ستناقش يوم 25 أكتوبر الجاري مقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة. ووفقاً لإفصاح الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة تعديل المادة 19 (أ) من النظام الأساسي للشركة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أشخاص.

وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية كذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين، وإبراء ذمتهم. وكان مجلس الإدارة قد وافق، على استقالة كلٍّ من جاسم العلي وفريح سعيد القبيسي وصالح هاشم الهاشمي.