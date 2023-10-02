شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية» توقع عقدين مع «الوطنية لنقل الكهرباء» بـ 302 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة كير الدولية عن ترسية عقد مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتاريخ 2023/10/01م، بقيمة 253.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع ربط محطة شرق النظيم بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض.

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-05-06 الموافق 2023-11-20.

وأوضحت أن العقد يشمل تنفيذ أعمال الكابلات الأرضية للجهد العالي 132 كيلو فولت وأعمال المحطات المرتبطة من حماية واتصالات وأنظمة تحكم عن بعد وتوسعة لقاطعين رئيسيين في إحدى المحطات المتصلة.

وأعلنت شركة كير الدولية استلام خطاب الترسية من الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بتاريخ 2023/10/01م، لربط محطة رقم العارض المركزية بشبكة الجهد العالي 132 كيلو فولت بمدينة الرياض.

وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بنحو 48.8 مليون ريال، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-05-06 الموافق 2023-11-20

وأشارت إلى أن تفاصيل العقد تشمل: أعمال كيابل أرضية للجهد العالي 132 كيلو فولت وأعمال في المحطات المتصلة بالشبكة من حماية واتصالات وأنظمة التحكم عن بعد.