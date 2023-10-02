أسعار النفط.. للعقود الآجلة لخام برنت تصعد نحو 92.38 دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، لتعوّض بعض خسائرها، الجمعة، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنُّب إغلاق الحكومة الأمريكية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتاً في جلسة يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.