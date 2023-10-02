شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 5 مليارات درهم في 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات السوق الحرة في دبي بأكثر من 32% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 5 مليارات درهم بنهاية أغسطس / آب 2023. وبلغت مبيعات العطور من الفئة الأولى 847 مليون درهم؛ بزيادة قدرها 25% فيما ارتفعت مبيعات الذهب بنسبة تفوق 29% مقارنة بذات الفترة من 2022، لتصل إلى 500 مليون درهم. وحققت الإلكترونيات مبيعات بلغت 404 ملايين درهم؛ بزيادة 37%.

وحققت مبيعات حقائب اليد والمنتجات الجلدية الصغيرة نمواً بنسبة تتجاوز 35% لتصل إلى 344 مليون درهم، فيما شهدت مبيعات الحلويات ارتفاعاً بنسبة 38% لتصل إلى 328 مليون درهم. وحققت المبيعات في صالات المغادرة، والتي تمثل 82% من الأعمال، ارتفاعاً بأكثر من 35% في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي لتصل إلى 4.15 مليار درهم.

وقال كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سعداء للغاية بالنمو المكون من خانتين رقميتين خلال الشهور الثمانية الأولى من 2023. وعبر عن ثقته بالوصول إلى مستوى ملياري دولار نهاية العام الجاري، والذي يصادف أيضاً الذكرى الأربعين لتأسيس سوق دبي الحرة.