شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة «ربدان» الإماراتية ضيف شرف «أديبك 2023» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الذي يجمع أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة من حول العالم، مركبة «ربدان ون» -المنتج الأول لعلامة ربدان، أول مركبة كهربائية طويلة المدى تحمل شعار «صنعت في أبوظبي».

وتعتبر «ربدان ون» سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بتقنية الدفع بكامل العجلات، وهي مركبة ديناميكية وذكية ومريحة تعمل وفق تقنية المدى الطويل الرائدة في العالم.

تصل أقصى سرعة للسيارة إلى 860 كيلومتراً، مع تحقيق توفير في الطاقة وتقليل الانبعاثات. وباستخدام نظام محرك ثنائي الدفع، ينتج عن المحركات الأمامية والخلفية قوة إجمالية مذهلة تبلغ 1040 حصاناً، فيما يستغرق التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر 4.5 ثانية فقط.