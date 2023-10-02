شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا جنيه تمويل عقاري في مصر لخدمة منخفضي ومتوسطي الدخل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برتوكول تعاون مع «بنك كيو ان بي الأهلي» بروتوكول تعاون لتوفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بقيمة ملياري جنيه.

وقام بالتوقيع على البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ«بنككيو ان بي الأهلي».

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عقب التوقيع أن «بنك كيو ان بي الأهلي»، من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأضافت أن «البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقاري جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة ملياري جنيه مصري، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق 5 مليارات جنيه مصري».

دعم التمويل العقاري

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ«بنك كيو ان بي الأهلي»، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقاري لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 7% و 8%، بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين للحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص البنك على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيا في قطاع التمويل العقاري الذي حقق نموا بنسبة 67% في عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24 ألف عميل، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك في تعزيز خدمات التمويل العقاري للأفراد على المدى القريب.

وأعرب الطرفان، في ختام التوقيع، عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.