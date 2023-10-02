"رجال أعمال إسكندرية" تتعاون مع الوكالة الألمانية لدعم القطاع الصناعى

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القاهرة - سامية سيد - وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ)لتأسيس وحدة تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي في الإسكندرية تتولى الجمعية إدارتها، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، ويونس نجيب مدير مشروع الابتكار في القطاع الخاص، من جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وفريق المشروع من الجانبين.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المشروع يستهدف تطوير وتحسين مناخ الابتكار في مجال الصناعة وتطوير بيئة أعمال أفضل لخدمة القطاعات الثلاث، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والطباعة والتعبئة والتغليف، حيث تحسين أداء هذه المشروعات والمساعدة على زياده قدراتها الإبداعية والتنافسية، ووصولها للسوق.

وأضاف "إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص PSI يسعى إلى دعم جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتوسع من أنشطتها لتستضيف مركز تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي (BL) كامل، يعمل كمنصة فعلية وملتقى لمقدمي ومتلقي الخدمات، ويمكنهم من هذه المنصة الاتفاق على تنفيذ مختلف أنواع خدمات تنمية الأعمال.

وتابع هنو، في بيان صادر عن الجمعية، إن هذا المشروع يسعى كذلك لتوطيد سبل التعاون بين الجهات الداعمة للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة العاملين في المشروعات الاقتصادية لتنمية وتنفيذ الابتكار، وتحسين بيئة ريادة الأعمال وتعزيزها بطريقة تؤدي إلى تحسين ظروف نمو العمالة ذات الصلة، فضلا عن تقديم كافة أنواع الخدمات التي يحتاجها أصحاب المصالح في هذا المجال، من مناقشة لمشكلات القطاع الصناعي ودراسة وتحليل القوانين والاجراءات الاقتصادية وكتابة مذكرات برأي الجمعية بخصوصها للجهات المعنية، وبحث المشكلات المتكررة لتقديمها للسلطات الحكومية.

وأوضح هنو، أن هذه الاتفاقية تأتي بدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين السكندريين ومقدمي الخدمات في القطاعات الصناعية داخل محافظة الإسكندرية، والمناطق المحيطة بها.