شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار سندات بتريليون دولار في الصين خلال أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أن إجمالي حجم إصدار السندات في الصين بلغ 6.63 تريليون يوان (923.42 مليار دولار أمريكي) خلال أغسطس المنصرم، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وبلغ حجم إصدار سندات الخزانة 922.42 مليار يوان، في حين بلغ حجم إصدار سندات الحكومات المحلية 1.31 تريليون يوان، وفقاً للبنك.

وفي أغسطس، بلغ إصدار السندات المالية 919.47 مليار يوان، في حين بلغ إجمالي إصدار سندات ائتمان الشركات نحو 1.45 تريليون يوان.

وتم إصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول الائتمانية بقيمة 33.17 مليار يوان، وشهادات إيداع بين البنوك بقيمة 1.96 تريليون يوان.