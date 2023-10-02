شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء شركات نفطية: من المهم إشراكنا في المناقشات حول المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لإنتاج النفط والغاز، الاثنين: «إن من المهم إشراك شركات الطاقة في المناقشات حول المناخ، لأنها تقدم حلولاً للتخفيف من تغير المناخ».

وقالت فيكي هولوب خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي: «إن أوكسيدنتال تستثمر بطريقة توفر أمن الطاقة، إضافة إلى القيمة للمساهمين».

كلفة أكبر

من جهته، قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة: «إن المستهلكين ينبغي أن يدركوا أن التحول في مجال الطاقة سيكون له كلفة، ويجب على الحكومات إيجاد طريقة لجعل هذه الزيادة في الكلفة تدريجية».

وأضاف بويانيه أن «هذا التحول يعني أن المستهلكين سيتحملون كلفة أكبر مقابل الحصول على الطاقة».

وتابع: «نعتقد اعتقاداً راسخاً أن أسعار الكهرباء سترتفع في المستقبل».

بدوره، قال تاكايوكي أويدا، الرئيس التنفيذي لشركة إنبكس اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز: «إن الشركة تدرس ثلاثة مشاريع في أبوظبي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة». (رويترز)