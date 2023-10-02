شكرا لقرائتكم خبر عن 74 ألف زيارة لمعرض الساعات والمجوهرات في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت مساء، الأحد، فعاليات النسخة الـ 52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وشاركت فيه 500 شركة متخصصة قدمت أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزائرين، مسجلاً 74 ألف زيارة مع ختام فعالياته، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالنسخة الـ 51 للحدث، حيث أتيحت للزائرين فرصة اقتناء المجوهرات والساعات بأسعار منافسة، والتعرف إلى آخر صيحات الموضة لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 التي عرضتها الأجنحة والدول المشاركة، ومن أبرزها: الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

تعزيز مكانة الحدث

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، إن الدورة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات حققت نجاحاً كبيراً من خلال استقطابها لنخبة من العارضين البارزين على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى أنها شهدت إقبالاً منقطع النظير للزائرين طيلة أيام المعرض، ما عزز من مساهمة هذا الحدث في دعم صناعة الذهب والمجوهرات، وعرض تصاميم مبتكرة من الذهب والمجوهرات لأول مرة في المنطقة من قبل أهم كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، أو من خلال رواد الأعمال الشباب التي تحرص «غرفة الشارقة» على دعم مشاريعهم ومبادراتهم على الدوام عبر الأحداث الدورية التي تقام في الإمارة، وضمن استراتيجية دعم الأعمال التي تتبناها الغرفة، مشيداً بتميز المواهب الإماراتية الشابة عبر منصة «صاغة الإمارات» وتألقهم بما قدموه من عرضاً لافت لأرقى تصاميم الذهب والمجوهرات ما مكن المنصة من استقطاب عدد كبير من الزوار، الأمر الذي يعكس المواهب المتألقة التي تبشر بنخبة وطنية رائدة تستطيع ابتكار تصاميم فريدة تبرز مكانة الإمارات في قطاع صناعة المجوهرات.

تميز ملحوظ

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن مشاركة المصممين الإماراتيين والدوليين في المعرض، شهدت في هذه الدورة تميزاً ملحوظاً من خلال عرضهم لتصاميم حديثة، وأخرى تمزج بين الموروث المحلي والمفردات العالمية التي تتماشى مع آخر صيحات الموضة، وهو ما زاد من زخم الإقبال على الأجنحة وتحقيق مبيعات عالية، مشيراً إلى أن الدورة الـ 52 للمعرض قدمت فرصة استثنائية للزائرين للاطلاع على أبرز اتجاهات الموضة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات الفاخرة، وتمكنت الأجنحة العارضة من تقديم أحدث ما لديها لروادها، مشيراً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على تقديم الدعم الكبير للعارضين والزائرين للحفاظ على تألق الحدث الذي غدا وجهة مهمة على المستويين المحلي والإقليمي لتجار القطاع وعشاق الذهب والحلي بكل أنواعها.

تنظيم مميز

وقد أشاد مشاركون إماراتيون ودوليون في تنظيم النسخة الـ 52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذين أكدوا على أهمية الحدث كمنصة إقليمية لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، وتحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة ولا سيما في ظل الإقبال الواسع من الزوار والذي شهده الحدث على مدار خمسة أيام، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الدورات القادمة من المعرض وسعيهم إلى تقديم المزيد من أفضل وأحدث منتجات الذهب والمجوهرات.