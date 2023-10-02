شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتماسك فوق مستوى 11 ألف نقطة.. «والمصري» يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين؛ حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» 0.31% إلى 11,005.94 نقطة، عبر تداول 170.806 مليون سهم بقيمة 5.28 مليار ريال.

وارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.41% إلى 22,792.03 نقطة. عبر تداول 3.216 مليون سهم بقيمة 50.122 مليون ريال.

الكويت

تراجع مؤشر بورصة الكويت العام 0.91% إلى 6854.58 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189.9 مليون سهم، نفذت عبر 12260 صفقة نقدية، بقيمة 43.5 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 0.15% إلى 5741.05 نقطة، من خلال تداول 106.3 مليون سهم، عبر 4622 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.12% إلى 7467.67 نقطة، من جرّاء تداول 83.6 مليون سهم، عبر 7638 صفقة بقيمة 31.5 مليون دينار.

البحرين وقطر

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.19% إلى 1,933.45 نقطة، عبر تداول 1.39 مليون سهم، بقيمة 505571.06 دينار بحريني. وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.23% إلى 723.83 نقطة.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.40% إلى 10,257.09 نقطة، عبر تداول 175.122 مليون سهم، بقيمة 458.407 مليون ريال قطري.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.77% إلى 4735.477 نقطة، من خلال تداول 4.149 مليون سهم بقيمة 530577 ريالاً عُمانياً.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي اكس 30» 0.77% إلى 19901 نقطة.

وتراجع المؤشران «إي جي اكس 70» و «إي جي اكس 100» متساويا الأوزان بنسبة 1.06% و 1.2% على التوالي.