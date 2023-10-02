شكرا لقرائتكم خبر عن 187.56 مليار ريال.. عملات ورقية متداولة بنهاية أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، عن ارتفاع العملات الورقية المتداولة بنسبة 9.6 %، مسجلة نحو 187.563 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 171.048 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.2%، مقارنة بـ 189.563 مليار ريال في شهر يوليو الماضي.

وأظهرت النشرة أن فئة الـ 500 ريال استحوذت على نصيب الأسد من العملات الورقية المتداولة بنسبة 83.8%، مسجلة 157.144 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 140.818 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و158.693 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

فئة الـ 100 ريال

جاء في المرتبة الثانية فئة الـ 100 ريال بقيمة 21.968 مليار ريال، مستحوذة على 11.7 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في أغسطس الماضي، مقارنة بـ21.899 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و22.494 مليار ريال في يوليو 2023.

وأشارت النشرة إلى أن فئة الـ 50 ريالا جاءت في المرتبة الثالثة مستحوذة على 2.9 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة في أغسطس الماضي، مسجلة نحو 5.396 مليار ريال، مقارنة بـ 5.571 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و5.610 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

وجاءت فئة الـ 10 ريالات في المرتبة الرابعة بقيمة 1.753 مليار ريال مستحوذة على نحو 0.8 %، مقارنة بـ 1.593 مليار ريال في أغسطس من عام 2022، و1.657 مليار ريال في شهر يوليو الماضي.

وأوضحت النشرة أن فئة الـ 5 ريالات جاءت في المرتبة الأخيرة، مستحوذة على نحو 0.8 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة مسجلة نحو 1.460 مليار ريال، مقارنة بـ 1.292 مليار ريال في شهر أغسطس من العام الماضي و1.513 مليار ريال في يوليو من العام الحالي.