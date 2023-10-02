شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية البريطاني يستبعد إجراء تخفيضات ضريبية قصيرة الأجل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، إجراء تخفيضات ضريبية على المدى القصير، قائلاً: «إن خفضها الآن سيكون تضخمياً».

وقال هانت في اليوم الثاني من مؤتمر حزب المحافظين المنعقد حالياً، في مانشستر بإنجلترا: «نحن نركز الآن على خفض التضخم». وأضاف: «الخطة ناجحة. والآن يجب علينا أن نمضي قدماً، تماماً كما فعلت مارغريت تاتشر طوال تلك السنوات الماضية».

وزعم هانت في وقت سابق أن التخفيضات الضريبية «تكاد تكون مستحيلة»، ولا يمكن تحمّلها إلا إذا اتخذت الحكومة بعض «القرارات الصعبة».

وتشير التعليقات إلى استمرار الوضع الراهن بعد تعيين هانت، العام الماضي، لتثبيت السفينة في أعقاب الميزانية الصغيرة الكارثية لرئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس. كما أنه يشير أيضاً إلى ما قد يحدث عندما يلقي المستشار بيان الخريف، في الشهر المقبل.

مطالبة بتخفيض الضرائب

وتأتي كلماته على الرغم من المطالبة داخل حزب المحافظين الحاكم بتخفيض الضرائب قبل الانتخابات العامة، العام المقبل، عندما يواجه المحافظون معركة صعبة ضد حزب العمال المعارض.

وقدمت تروس بنفسها مثل هذه المطالب على هامش المؤتمر، الاثنين. ودعت المستشارة إلى خفض ضريبة الشركات إلى 19% من 25% الحالية، مضيفة «إذا تمكنا من خفضها، فهذا أفضل».

وفي محاولة لإعادة تركيز المناقشات، كشف هانت عن سلسلة من السياسات، بما في ذلك التعهد برفع أجر المعيشة الوطني إلى 11 جنيهاً استرلينياً في الساعة (13.40 دولارًا)، ارتفاعاً من 10.42 جنيه استرليني. وتلبي هذه الخطوة التزام بيان عام 2019 بزيادة الأجور للأجور الأقل.

وقال: «هذه زيادة في رواتب مليوني عامل. لأنك إذا عملت بجد، فإن حكومة المحافظين ستدعمك دائماً».

وكشف هانت أيضا عن خطط لفرض قيود أكثر صرامة على المزايا في محاولة لتحقيق وفورات في فاتورة الرعاية الاجتماعية الحكومية. ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة جزءاً من خطط أوسع من المقرر الإعلان عنها الشهر المقبل، لجذب المزيد من الأشخاص إلى العمل.

إضافة إلى ذلك، قال إنه سيجمد توسيع الخدمة المدنية وينفذ خطة لخفض أعداد الموظفين إلى مستويات ما قبل الوباء.

مكافحة التضخم

وواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقادات مع انطلاق المؤتمر، الأحد، بعد أن قال لـ«بي بي سي»: «إن خفض التضخم هو أفضل خفض ضريبي يمكن أن يقدمه».

وقال: «إنها ضريبة تؤثر في أفقر الناس أكثر من غيرهم، فالتضخم، المعدل الذي ترتفع به كلفة السلع والخدمات، ليس ضريبة، رغم أنه من الممكن أن يعمل بهذه الصفة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية للناس».

وسعى هانت إلى توضيح تعليقات رئيس الوزراء، الاثنين، قائلاً: «إن خفض التضخم سيكون بمثابة زيادة في الدخل، ما يضمن أن تكون الأجور المحصلة أعلى مما ستكون عليه بخلاف ذلك». (وكالات)