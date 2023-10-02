شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، وهبطت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.1%، على التوالي.

وانخفض قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي، ونزل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.3%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 9.89%، واستحوذت المؤسسات على 38.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 386.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 393 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 536 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 23875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 8333 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.