شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريكين لتنفيذ حلول خفض الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم فى افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول ( أديبك ٢٠٢٣ ) فى نسخته التاسعة والثلاثين تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والذى يعقد تحت شعار " خفض الانبعاثات.. أسرع .. معاً " بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً فى هذا القطاع الحيوي.

ويضم الحدث الذى افتتحه نائب رئيس دولة الامارات ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نحو ٢٢٠٠ شركة عالمية للطاقة ونحو ١٦٠٠ متحدث ومشارك رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وواضعى السياسات والخبراء .

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الحدث الذى تستضيفه دولة الامارات الشقيقة يأتى استمرارا للحوار العالمى حول خفض الانبعاثات، خاصة و أن مصر نجحت فى وضع صناعة البترول والغاز كشريك اساسى فى تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 اواخر العام الماضى بشرم الشيخ .

وأضاف الملا أن انعقاد قمة المناخ Cop28 فى دولة الامارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر أديبك التى تأتى قبيل القمة المرتقبة، حيث يضم مؤتمر أديبك حشدا هائلا من الدول و المسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون و تكاتف الجهود فى ازالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار فى خفض الكربون و ايجاد حلول مبتكرة فى هذا المجال .

وأضاف الملا أن الوقود الأحفورى وعلى الأخص الغاز الطبيعى سيلعب دورا حاسما فى مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ على أمن الطاقة للشعوب بالتوازى مع تحقيق الاستدامة بالصناعة، لافتاً إلى أن مصر وضعت صناعة الوقود الأحفورى لديها فى مسار خفض الكربون بالعمل على عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد إستهلاكها و مشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول إلى الغاز الطبيعى الوقود الانتقالى الانظف و العمل على ادخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون .

وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية فى دولة الإمارات، وألب ارسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فى جمهورية تركيا، و سيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة فى جمهورية رومانيا، و هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والتى سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة فى العالم .

وحرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصرى فى معرض أديبك ٢٠٢٣ واستمع إلى شرح من ممثلى القطاع بالمعرض حول مايضمه الجناح الذى تم تخصيصه لالقاء الضوء على فرص التعاون والاستثمار بصناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لابرام شراكات استراتيجية .

وأكد الملا أن معرض اديبك فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز المصرى فى مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وانبى والتى تعمل على تنمية اعمالها فى الاسواق الخارجية والدول العربية على وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الأخيرة .