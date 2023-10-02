شركة الداو للتنمية تطلق الدورة الثانية لـ"مهرجان الداو الدولي للفنون" بالغردقة

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القاهرة - سامية سيد - *المهندس باسل سامي سعد: مجموعة الداو تسعد وتفخر بالاهتمام بالفن ليكون عنصرًا أسياسيًا ورئيسيًا في مشروعاتها المختلفة *

محافظ البحر الأحمر: المهرجان يسهم في جذب العديد من السائحين والفنانين من مختلف أنحاء العالم لزيارة الغردقة

الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة: الفن واحد من أهم أعمدة الترويج السياحي ومهرجان الداو يسهم في الارتقاء بالذوق العام

أعلنت شركة الداو للتنمية إحدى شركات سامي سعد القابضة عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الداو الدولي للفنون بالممشى السياحي "الداو آرت بروميناد" بمدينة الغردقة، وذلك في الفترة ما بين ٢٢ سبتمبر وحتى ١٠ أكتوبر.

يأتي المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، وبمشاركة ٣٥ فنان من مختلف دول العالم وهو ما يعكس التنوع الثقافي والفني ويساهم في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الدول المشاركة. حيث يشارك فيه الفنانين بإنتاج العديد من الأعمال الفنية التي تظهر الثقافات والفنون بشتى أنواعها وعرضها بقاعة الداو للمعارض.

وفي احتفالية ضخمة حضرها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة والمهندس باسل سامي سعد رئيس مجلس إدارة الداو للتنمية وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والصحفيين والعشرات من السائحين انطلقت فعاليات المهرجان.

وخلال كلمته؛ رحب المهندس باسل سامي سعد بجميع الحاضرين موجهًا الشكر لوزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر لرعايتهما للمهرجان مؤكدًا على أن ميزة الفن أنه عابر للحدود والأزمنة ليس له لغة، ويجمع الجميع، ويعكس قيم كبيرة للانسانية، وقال إن مجموعة الداو تسعد وتفخر بالاهتمام بالفن ليكون عنصرًا أسياسيًا ورئيسيًا في مشروعاتها المختلفة ويأتي انطلاق النسخة الثانية لمهرجان الداو الدولي للفنون كأحد هذه الأعمال، بالتوازي مع افتتاح أول فندق فني في مصر بالتعاون مع سلسلة فنادق حياة العالمية ليكون ثاني فندق للمجموعة بالقاهرة، والذي سيضم أعمال فنية لفنانين مصريين وعالميين، معلنًا عن قرب افتتاح مشروع جديد ضمن خطة تطوير فندق شتايجنبرجر الداو بيتش بغرف من تصميم فنانين من مختلف أنحاء العالم، متمنيًا أن تسهم مثل هذه الأعمال في الترويج للسياحة في مصر.

من جانبه؛ قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة واحدة أهم المحافظات السياحية بمصر لما تتمتع به من إمكانيات ومؤهلات سياحية تجعلها على قائمة الأقاليم السياحية على مستوى العالم، موجهًا الشكر لشركة الداو للتنمية برئاسة المهندس باسل سامي سعد لحرصها على تنظيم مهرجان الداو الدولي للفنون بشكل سنوي تزامنا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي وهو ما يسهم في جذب العديد من السائحين والفنانين من مختلف أنحاء العالم لزيارة مدينة الغردقة.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن الهيئة في إطار تنفيذها لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنشيط والترويج للسياحة في مصر فإنها تقوم باستخدام كافة المقومات السياحية ويعد الفن واحد من أهم أعمدة الترويج السياحي، فالمصري القديم بنى معابده وترك تاريخه وحضارته بالنقش والفن، والفن جزء أساسي من الشخصية المصرية، موجهًا الشكر لمجموعة الداو على إقامة مثل هذا المهرجان الذي يظهر تحمل القطاع الخاص لمسئوليته المجتمعية في الاشتراك مع الدولة للترويج للسياحة في مصر، مؤكدًا على أن هذا المهرجان لا يسهم فقط في الترويج للسياحة ولكن يسهم كذلك في الارتقاء بالذوق العام.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية، توافد الفنانون المشاركون في المهرجان إلى مدينة الغردقة، حيث بدأت مجموعة من ورش العمل واستمرت في الفترة ما بين ٢٢- ٢٩ سبتمبر، ليعقبها الافتتاح الرسمي للمعرض الفني، وافتتاح المعرض للجمهور في الفترة ما بين ١ وحتى ١٠ أكتوبر.

ويشارك في المهرجان ٣٥ فنان من مختلف دول العالم أبرزها؛ من المملكة العربية السعودية الفنانة ميسا شلدان، ومن تونس كلا من الفنانة سلوى عيدي، والفنانة نجاه دهبي، ومن المغرب الفنانة مونيا بوطالب، ومن اليمن الفنانة عفراء أحمد، ومن البحرين الفنان علي حسين مرزع، ومن السودان الفنان طارق كمال، ومن دولة إثيوبيا الفنان هيلو كيفلي، ومن أسبانيا الفنانة ماريا شايلون، ومن بريطانيا الفنان مارك بوتلر، ومن النمسة الفنانة أجنس ميكالتشك، ومن إيطاليا كونستانتن ميجليورني كما يشارك من مصر كلا من الفنانين مصطفى حسني، وأسعد فرحات، وعبدول، وأماني موسى، وآلاء أيمن، وعمر جبر، وهاني راشد، وإيمان البنا، وآية الفلاح، وعمر سنادة، وبانسيه أحمد، وأحمد صابر، وعلاء أبو الحمد، وهمت ريان، وعلياء التجريدي، ومصطفى ربيع، وفاطمة عمران، وإبراهيم خطاب، وتامر رجب ومينا ناصيف ومينا سمير.

وعلقت ملك شنودة، رئيسة قسم الفنون بشركة الداو للتنمية، على نجاح المهرجان قائلة: " نحن نؤمن أن دمج المبادرات الفنية في أعمالنا خطوة مؤثرة تضيف قيمة فنية لمشروعاتنا وأعتقد أنها نقطة تحول، حيث إن مهرجان الداو الدولي للفنون سيصبح واحدًا من أكثر الأحداث السنوية المنتظرة في البحر الأحمر ونحن نتطلع إلى جعل مهرجان الداو الدولي للفنون الحدث الرئيسي الذي سيجعل الغردقة وجهة فنية ومركزًا ثقافيًا".