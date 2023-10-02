شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جولة افتراضية لجبل الطير بالمنيا والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، منذ قليل، جولة افتراضية لمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا والذى يعد أحد النقاط الهامة بمسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن إطلاق هذه الجولة يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة ولاسيما فى ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار فى مصر من أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها فى إطار مشروع "إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة" الذى توليه الدولة المصرية ممثلة فى وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا.

كما أشار إلى أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضيًا فى منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، والتى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها بمصر، حيث أن هذه الجولة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضافت اسوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة أنه سيتم الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكترونى للهيئة من خلال الدخول على هذا الرابط

https://www.experienceegypt.eg/Virtualtour/jabal_attayr/ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للهيئة (Experience Egypt)، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر يتضمن 25 موقعًا مرت بهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، وقد قامت وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية بافتتاح 10 نقاط من المسار حتى الآن منهم 9 مواقع أثرية وموقع غير أثرى، وجارى العمل على الانتهاء من كافة نقاط المسار فى أقرب وقت ممكن.