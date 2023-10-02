شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين فوق 28 ألف دولار مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار العملات المشفرة، الاثنين، مما دفع عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر.

وارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4.5% إلى 28329 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 أغسطس. وارتفعت الأثير أكثر من 3% لتتجاوز 1700 دولار.

ولم يكن المحفز لتحرك البيتكوين واضحاً على الفور. وكان هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للإيثريوم من المقرر إطلاقها الاثنين، مما قد يكون إشارة إيجابية لصناعة العملات المشفرة، التي كانت تنتظر لمعرفة ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على صندوق استثمار متداول للبيتكوين في الأشهر المقبلة.

وارتفعت عملة البيتكوين لمدة أربعة أسابيع متتالية وهي الآن مرتفعة بنحو 70% منذ بداية العام. وحتى مع الارتفاع الأخير، كانت أحجام تداول البيتكوين خفيفة، وفقاً لما ذكره ديفيد جلاس، الخبير الاستراتيجي في «سيتي».

وأضاف: «على الرغم من ارتفاع القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 30% تقريباً منذ بداية العام، فإن أحجام تداول البيتكوين تكافح من أجل الحفاظ على مستويات أعلى. تتجه أحجام التداول (العقود الفورية بالإضافة إلى العقود الآجلة) إلى الانخفاض منذ شهر مارس، وهي حالياً أقل بنسبة 57% تقريباً من متوسطات عام 2022. بشكل منفصل، شهد ارتفاع العملات المشفرة هذا العام أيضاً ارتفاعاً في هيمنة البيتكوين التي تُعرف بأنها حصة بيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، والتي استقرت عند حوالي 50%». (وكالات)