شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي ودبي بين أفضل 4 وجهات للعمل عن بُعد عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

صُنّفت أبوظبي ودبي من بين أفضل الوجهات للأشخاص الذين يتطلعون إلى العمل عن بُعد، خلال فصل الشتاء. وجاءت العاصمة الإماراتية في المركز الأولى عالمياً وجهة للعاملين عن بُعد، بينما جاءت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً، وذلك وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن موقع «بزنس نيم جينيراتور»، حيث قارنت الدراسة 50 مدينة من المدن الأكثر شعبية في العالم، وحللت المقاييس، بما في ذلك سرعة شبكات الواي فاي، وتكلفة المعيشة الشهرية للموظفين عن بعد، ومتوسط تكاليف الإيجار، ودرجة جودة الحياة، وساعات أشعة الشمس في فصل الشتاء، ودرجة الحرارة في فصل الشتاء، ومتوسط وقت الرحلة من لندن.

ويعمل الموظفون عن بعد، افتراضياً من وجهة يختارونها. وعندما يقترب فصل الشتاء، ينتقل الموظفون إلى المناطق الأكثر دفئاً هرباً من الطقس البارد.

ومع متوسط درجات حرارة الشتاء التي تبلغ 22.6 درجة مئوية، فإن الإمارات هي المكان المثالي للسفر إليه.

وكانت حكومة الإمارات، أطلقت تأشيرة العمل عن بُعد، عام 2021، لتمكن الموظفين من العيش في الدولة، أثناء عملهم في شركات مقرها في دولة أخرى. ويمكن الوصول إلى عاصمة الإمارات من لندن في أقل من ثماني ساعات.

وقالت الدراسة: «إن تأشيرة العمل عن بعد في أبوظبي، ستسمح لهم بالاستفادة من شواطئ العاصمة والطقس الدافئ وجودة الحياة العالية».

وأضافت الدراسة أن الموظفين عن بعد الذين يتدفقون إلى دبي، يجب أن يحزموا ملابسهم الصيفية استعداداً لدرجات الحرارة الدافئة في فصل الشتاء. وأضافت: «سيحتاجون أيضاً إلى كريم الوقاية من الشمس، حيث تتمتع المدينة بمتوسط 8.6 ساعة من ضوء الشمس يومياً، خلال أشهر الشتاء». كما توفر الإمارة للمسافرين شوارع نظيفة وبنية تحتية رائدة.

وحلّت الدوحة في المركز الثاني، تليها بانكوك في المركز الثالث، في حين جاءت سنغافورة في المركز الخامس بعد دبي. وفي الوقت نفسه، تبين أن نيويورك وزيورخ وبوسطن وسياتل ولندن هي أغلى المدن بالنسبة للموظفين عن بعد.