شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي المالي العالمي يستضيف منتدى الاستدامة المستقبلية هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف مركز دبي المالي العالمي، منتدى الاستدامة المستقبلية في فندق ريتز- كارلتون، يومي الأربعاء والخميس، ويسهم المنتدى في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي في مجال العمل المناخي وابتكارات التمويل المستدام، فيما يسلط الضوء على التزام الإمارة بتبني ممارسات مستدامة رائدة ضمن منظومتها المالية ودفع أجندة الاستدامة العالمية، تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

من المتوقع أن يستقطب المنتدى ما يزيد على 1000 من قادة الحكومات والقطاعات من أكثر من 30 دولة، لتسليط الضوء على أوجه التكامل بين قطاعي التمويل والاستدامة واستكشاف السبل المثلى لتسريع وتيرة الجهود العالمية للانتقال نحو اقتصاد مستدام. ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية يلقيها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ إضافة إلى جلسات حوارية مع كل من مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ وكوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا.

يركز منتدى الاستدامة المستقبلية كذلك على الممارسات المستدامة التي تتبناها الإمارات، لا سيما في مجال المنظومة المالية، مع دعوة الخبراء العالميين إلى التواصل والتعاون ومشاركة الرؤى، لتسريع التحول العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغيرات المناخ. ومن المقرر أن تركز الجلسات الحوارية على تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وتسريع وتيرة تحول رأس المال، بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتتوافق أجندة المنتدى مع الأهداف الطموحة طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. تأكيداً للالتزام الدولي لمواصلة التصدي للتغير المناخي وتعزيز الاستدامة.