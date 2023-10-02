شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ناصر: «أرامكو» تؤمن بإمكانية التوافق بين أمن واستدامة الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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جرى خلال حفل افتتاح «أديبك 2023» عرض مقاطع فيديو لنخبة من كبار المديرين التنفيذيين العالميين في مجال الطاقة، الذين أعادوا التأكيد على التزامهم باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها تمكين جهود خفض الانبعاثات، وتحقيق الانتقال في الطاقة. ومع مشاركة 10 مديرين تنفيذيين من جميع أنحاء العالم، أظهر الفيديو النهج الموحد الذي يحتاجه القطاع لتحفيز الاستثمار والشراكات من أجل تسريع الانتقال في الطاقة وتحفيز الابتكار حول العالم.

وتعليقًا على هذا الالتزام، قال أمين ناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو: «نحن في أرامكو نؤمن بإمكانية التوافق بين أمن واستدامة الطاقة. ونحن نواصل التأكيد على التزامنا بالمساعدة في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، كما نعمل أيضاً على تعزيز جهودنا الهادفة إلى تطوير حلول منخفضة الكربون من شأنها أن تمنح الأجيال القادمة طاقة أنظف وأكثر استدامة».

وقالت طيبة الهاشمي، رئيسة «أديبك 2023» المدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: «من المتوقع أن يزداد التعداد السكاني العالمي بواقع نصف مليار شخص بحلول عام 2030، ما يعزز الحاجة إلى الطاقة عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه، يتطلب التحدي العالمي المتمثل في التغير المناخي إيجاد حلول عاجلة لإحداث تغيير جذري يساهم في القضاء على الانبعاثات. كل حكومة وكل قطاع وكل مؤسسة وكل فرد قادر على لعب دور هام لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، وتأسيس مستقبل أفضل للطاقة بشكل أسرع، وفي الوقت نفسه، حماية استقرار إمدادات الطاقة وضمان إشراك الجميع».

وأضافت: «خفض الانبعاثات أسرع معاً ليس مجرد شعار يرفعه أديبك 2023، بل هو دعوة لحشد قطاع الطاقة للعمل معاً لإحداث تغيير جذري يشمل خفض الانبعاثات من القطاع وتهيئته لمواكبة متطلّبات المستقبل. نحن نسعى إلى تسريع عجلة الابتكار وتطبيق الإجراءات الملموسة اللازمة لتمكين العالم من الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون يشهد معدلات نمو أكبر».